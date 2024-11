1 november: Trui Moerkerke in Michigan

Trui Moerkerke, afkomstig uit Wevelgem en momenteel universitair docent aan de University of Michigan, geeft ons een kijkje in het heropleven van Detroit. De stad was ooit het hart van de Amerikaanse auto-industrie en heeft de voorbije decennia veel te verduren gehad. Trui bespreekt hoe de lokale politiek de stad heeft gevormd en hoe de verkiezingen er worden beleefd.

3 november: Bart Vantieghem in Georgia

Bart Vantieghem is een Bruggeling die sinds 2001 in de VS woont. Als consultant en republikein brengt hij een ander perspectief op de Amerikaanse verkiezingen. De setting is niet toevallig: het interview vindt plaats voor het hoofdkwartier van CNN in Atlanta, een centrale plek in de Amerikaanse nieuwsverslaggeving.

4 november: Sander Vanoutryve in Pennsylvania

Sander Vanoutryve, voormalig Izegemnaar en inmiddels officier bij de State Police in Pennsylvania, deelt zijn ervaring rond de verkiezingen in de aanloop naar en na een Trump-rally die hij recent mocht beveiligen. Met zijn roots in West-Vlaanderen en zijn ervaring binnen de Amerikaanse politie biedt hij een uniek inzicht in hoe verkiezingsveiligheid wordt aangepakt.

5 november: Stijn Talloen in Washington D.C.

Als jonge advocaat gespecialiseerd in verkiezingsrecht, werkt Stijn Talloen voor de Democratische partij en is hij nauw betrokken bij de juridische kant van de verkiezingen. Hij geeft inzicht in de impact van stemrechtkwesties en de uitdagingen waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd.