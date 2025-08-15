22°C
Twee onge­val­len op E17 in Deer­lijk: avond­spits ver­loopt moeizaam

Op de E17 in Deerlijk zijn twee ongevallen gebeurd die de avondspits in de war sturen. Er is verkeershinder in beide richtingen.

De ongevallen gebeurden rond 16u. Een eerste ongeval vond plaats in de richting van Kortrijk. Volgens de autowegenpolitie gaat het om een lichte aanrijding tussen enkele voertuigen. Daarbij is er enkel stoffelijke schade.

Iets verderop maar dan in de richting van Gent is een tweede ongeval gebeurd. Een vrachtwagen en een lichte bestelwagen zijn op elkaar gebotst.

Volgens de eerste informatie zit één van de chauffeurs gekneld. Een mugteam is ter plaatse voor de eerste zorgen. Aan het ongeval kan het verkeer maar moeilijk door.

