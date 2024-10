Cristof Machtelincks uit Oudenburg heeft vandaag het wereldrecord masseren op z’n naam gezet. Een impulsieve uitdaging volgens z’n familie, maar er zit meer achter. De moeder van Cristof lijdt aan chronische leukemie en heeft baat bij zogenaamde zorgmassages. Alleen betaalt de overheid dat soort massages niet terug, ondanks de vele voordelen.

“De druk die de maatschappij op onze jongeren en kinderen legt is aanzienlijk. De druk die de werkende mens heeft, is aanzienlijk. Er is geen ruimte, er is geen plaats om even tot rust te komen. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat bij bedrijfsmassages er nadien veel minder zieken zijn op de werkvloer. Dat is dan ook weer voordelig voor de werkgever”, legt Cristof uit.