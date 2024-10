Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober verloor Vooruit de absolute meerderheid in Bredene. Met 37,5 procent van de stemmen en elf zetels bleven de socialisten wel de grootste partij. De nieuwe burgerbeweging Alternatief24 wist 30,4 procent van de kiezers te overtuigen, wat acht zetels opleverde. Vlaams Belang kwam op vijf zetels uit. CD&V, de huidige coalitiepartner van Vooruit, strandde als Team Bredene op een zetel.

Als stemmenkanon van de grootste partij kreeg Steve Vandenberghe de afgelopen twee weken het initiatiefrecht. "De verkiezingsresultaten hadden de kaarten duidelijk geschud in Bredene: een coalitie van Vooruit Bredene en Alternatief24 was de enige logische en voor de hand liggende meerderheid", klinkt het zondag in een persbericht. Na twee weken onderhandelen werd dit weekend een bestuursakkoord bereikt. Beide partijen zullen de teksten in de loop van de week nu voorleggen aan hun achterban.

De verdeling van de bevoegdheden en de mandaten zal op het einde van de week nog besproken worden. De inhoud van het bestuursakkoord en het nieuwe schepencollege zullen vervolgens tijdens een persconferentie bekendgemaakt worden.