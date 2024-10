Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken is geshockeerd "tot welke technieken onze tegenstanders in staat zijn" om zijn partij aan de kant te zetten. Dat zegt hij in een reactie op de aankondiging dat STIP+ in Izegem de coalitie met Vlaams Belang afblaast omdat "verschillende leden bedreigd werd met ontslag, opzeggen van contracten en fysiek geweld".