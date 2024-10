CD&V Lendelede 2030 koos ervoor om de huidige schepenen hun bevoegdheden te laten behouden, naar eigen zeggen om met de nodige kennis en expertise de beleidsdomeinen verder uit te bouwen in het belang van Lendelede.

Daan Mostaert, nog maar 25 jaar, wordt eerste schepen. Verder is hij verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, jeugd, cultuur, lokale economie, toerisme, Informatica, Europese Zaken.

Rudy Rommens, is de tweede schepen en schepen van financiën, leefmilieu, patrimonium, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Een nieuwe naam in het schepencollege is derde schepen Pieter-Jan Delbeke. Hij krijgt in Lendelede de bevoegdheden landbouw, openbare werken, sport en recreatie, dierenwelzijn, verkeer en mobiliteit toegewezen.

Rita Lammertyn, wordt vierde schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Met daarnaast nog de bevoegdheden sociaal beleid, wonen, senioren, armoedebestrijding en gelijkekansenbeleid.

CD&V Lendelede 2030 bestuurt de stad de komende zes jaar.