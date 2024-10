Vooruit-Groen is ongerust over de toekomst van de stad. "Stip+ ging verder in overleg met NV-A. Maar ook met Vlaams Belang. Dat ze nu kiezen voor Vlaams Belang is een schokgolf die door Izegem trekt. Waar we met Vooruit-Groen voor vreesden komt uit. Stip+ had andere keuzes, maar ze kozen om die te snel op te geven. Ze waren in de tweede week snel om de stap te zetten naar Vlaams Belang."

"Een meerderheid met 15 zetels is heel krap en in de praktijk zelfs onwerkbaar. We vrezen bovendien voor een nog rechtser beleid dan de afgelopen jaren. Het gaat immers om een bestuur met veel schepenen voor Vlaams Belang en Open VLD."