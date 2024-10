Het doorbreken van het cordon sanitair blijkt alleen mogelijk als het om een lokale lijst gaat, zonder nationale bindingen. “Ik denk als het gaat om de afdelingen van traditionele politieke partijen, dat dit niet aan de orde is. Ik denk dat het ook gebleken is over heel Vlaanderen. Het zou enkel maar kunnen mocht het gaan over lokale lijsten die niets met de traditionele Vlaamse en federale politiek te maken hebben.”

En StiP+ is zo’n lijst. In Izegem heeft de coalitie van StiP+ en Vlaams Belang maar één zetel op overschot. Dat is op zich geen probleem, maar er is weinig nodig om de stabiliteit van de coalitie onderuit de halen. “Stel dat iemand heel erg ontevreden wordt in de loop van de legislatuur, is dat met de tijd de persoon die gaat bepalen wat de meerderheid nog kan of niet kan doen. Het is beter dat je een net iets ruimere meerderheid hebt, dan eentje op overschot.”

De coalitie zal dus moeten rekenen op trouwe partijsoldaten om de zes jaar door te komen.