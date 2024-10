Op 13 oktober raakte Bieke Trenson (Inzicht) met 643 voorkeurstemmen verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist. Vooraf schatte ze dat aantal in op een 200-tal stemmen, maar dat draaide dus anders uit. Enerzijds is Bieke uiteraard tevreden met dat hoge aantal, maar anderzijds moest ze daarvoor een stevige tegenprestatie leveren. Want Trenson had vooraf beloofd dat ze per stem die ze kreeg, een kilometer zou fietsen.

“Men zegt altijd: politici zijn mensen die zaken beloven maar dat niet doen. En ik had gezegd: ik ga het aantal stemmen fietsen, en ik ga dat nog doen voor het einde van 2024 en ik heb er meteen werk van gemaakt”, zegt Bieke.

Gisterenavond laat kon Bieke haar belofte uiteindelijk inlossen, na een hele dag rondjes van 72 kilometer gefietst te hebben.