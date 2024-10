Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) heeft ervoor gekozen om een coalitie te vormen met N-VA. LDD haalde 12 zetels, N-VA slechts één. Een nipte meerderheid dus. Marc Descheemaecker, met wie hij tijdens de campagne in de clinch lag, krijgt ook een schepenpost. Ook al haalde die slechts 305 voorkeurstemmen.

Dat LDD dus niet voor de tweede grootste partij Respect kiest, is ontgoocheld voor kopman Frederick Spaey. "Ons doel was de LDD-meerderheid breken. Daarin zijn we geslaagd. Wij hadden gehoopt om deel uit te maken van het bestuur om dan te kunnen wegen op het beleid en onze accenten te realiseren. Maar hij heeft gekozen voor de zwakste partij en de weg van de minste weerstand."