Volgens de VRT heeft het onderzoek ook in Koekelare te maken met volmachten die op een onwettige manier zijn geronseld. Om wie het gaat is niet duidelijk. In Veurne draait het onderzoek om uittredend burgemeester Peter Roose. Maar die ontkent dat hij volmachten ronselde om zo meer voorkeurstemmen te kunnen halen.