Ook al past STiP+ alsnog voor een coalitie met Vlaams Belang in Izegem, zo eenvoudig is die 'nee' niet. Alle verkozenen van de twee partijen ondertekenden immers de voordrachtsakte. STiP+, die sowieso nodig is in Izegem om een nieuw bestuur te vormen, kan daardoor geen nieuwe akte meer ondertekenen met andere partijen.