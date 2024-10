N-VA en CD&V hebben vanaf de verkiezingsuitslag duidelijk gemaakt dat ze enkel samen in een coalitie willen stappen. In de komende periode zullen de twee partijen samen onderhandelingsgesprekken voeren. "We starten de gesprekken over de inhoudelijke dossiers en nodigen Vooruit eerst uit," legt Dumery uit. "Daarna gaan we luisteren naar Vlaams Belang, want ook zij vertegenwoordigen een groep kiezers, maar een coalitie met hen is voor ons uitgesloten."