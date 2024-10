Al zijn er ook mensen die blij zijn dat Vlaams Belang niet zal meebesturen in hun stad. "Ik vind dat goed, want dat was ook niet goed voor het imago van Izegem. Het Vlaams Belang is ook echt geen goeie partij, denk ik dan", vertelt een inwoner. "Ik ben er eigenlijk niet zo heel rouwig om. Ik had het Stip wel gegund, maar Vlaams belang liever niet. Ik ben het niet zo eens met de zaken van het Vlaams Belang. Het is mijn stijl niet", besluit Joep Van Haaster.