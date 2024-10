Nu Luc Vannieuwenhuyze wellicht burgemeester wordt van de fusiestad, hopen de inwoners dat er in Tielt ook nog aan Meulebeke gedacht zal worden. Annick Dewulf: “Ik hoop dat we niet vergeten worden. De uitslag is een beetje heel anders uitgedraaid. Tielt is niet zo heel mee met het verhaal van Meulebeke. We geven onze stem, maar ze houden niet echt rekening met ons. Ik hoop dat dat niet gebeurt, dus dat we toch nog iets te zeggen hebben.”