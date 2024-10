In twee gemeentes lijkt het er sterk op dat de stemmenkampioen van de grootste partij geen burgemeester wordt. In Tielt moet Dirk Verwilst het initiatiefrecht aan de CD&V van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze geven. Die kan een alternatieve meerderheid vormen en de sjerp grijpen. In Blankenberge kan Daphne Dumery van N-VA dat doen. Ook in Veurne kan het zijn dat Peter Roose, die nu aan zet is, terugkeert in plaats van Dirk Kesteloot. In Diksmuide, Izegem en Kortrijk kunnen ze dan weer niet om de grootste partij heen, tenzij ze in Kortrijk of Izegem het cordon doorbreken.