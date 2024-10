De gemeentes hebben nog zo'n week de tijd om tot een coalitie en bestuursakkoord te komen. Maar in vier West-Vlaamse gemeentes loopt dat toch erg moeilijk. In Blankenberge gaat het initiatiefrecht straks net als in Tielt zo goed als zeker naar de tweede grootste partij die dan ook de burgemeester levert. In Middelkerke leek Vlaams Belang kans te hebben om met Lijst Dedecker in zee te gaan, maar volgens politicoloog Herwig Reynaert is dat een te krappe meerderheid. En in Diksmuide zijn de twee grootsten sowieso tot elkaar veroordeeld, en ook dat maakt het moeilijk.