Bij inzage van de voorkeurstemmen bij cd&v wzr-rkd in de gemeente Wingene is gebleken dat er een administratieve fout gebeurde bij het noteren van het resultaat in een proces verbaal. Hierdoor zijn de voorkeurstemmen van 735 stembiljetten van cd&v wzr-rkd-kiezers uit de deelgemeente Wingene niet meegeteld in het eindresultaat.