Voor een nationalistische agenda is binnen het stadsbestuur dan weer geen plaats, bepaalt het charter. "Op lokaal niveau streven we naar samenwerking en verbondenheid. We gaan niet in op polariserende en verdelende thema's die een scheiding creëren tussen mensen in onze gemeenschap. Onze focus ligt op samenwerking en wederzijds respect, zodat we als één gemeenschap vooruitgaan zonder uitgesproken nationalistische symboliek of retoriek."

De nieuwe coalitie draagt tot slot integriteit en transparantie hoog in het vaandel. Daarbij gaat het onder meer over "een duidelijke communicatie" en een "open dialoog" met de burgers. "We streven ernaar om steeds ethisch verantwoorde keuzes te maken, waarbij we ons laten leiden door wat goed is voor onze gemeenschap en niet door persoonlijke of politieke winst. In al onze handelingen vermijden we elke vorm van corruptie, omkoping of belangenverstrengeling", klinkt het.