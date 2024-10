In hun verklaring op Facebook blijkt dat er onder meer verbale en fysieke bedreigingen zijn geuit aan het adres van enkele leden van STiP+.

"We stellen echter vast dat er bij meerdere STiP+ leden bedreigingen zijn geuit die een zware impact hebben op het professionele en familiale leven van onze mandatarissen", klinkt het bij de partij. "Onze lijstrekker moet noodgedwongen in dit verhaal een keuze maken. We geven om de veiligheid en het welzijn van onze mensen."