De leider van de Izegemse CD&V reageert verwonderd en verslagen op het nieuws over de coalitie van Stip+ en Vlaams Belang. Op vrijdag 18 oktober bereikten de christendemocraten samen met Vooruit-Groen en Stip+ nog een principeakkoord. "Maar dat was nog geen getekend akkoord. We zijn daar niet met een goed gevoel buitengekomen en beslisten daar niet mee verder te gaan." Tijdens de persconferentie haalde Stip+ die beslissing meermaals aan. "Wij krijgen nu de zwartepiet toegespeeld omdat we de stekker eruit zouden hebben getrokken, maar de stekker zat er nooit helemaal in. Wij stonden voor alle gesprekken open", reageert Van Essche.

De afgelopen week stuurde CD&V aan op een bredere coalitie met Stip+, CD&V en N-VA. "Wij zouden dan de lijm kunnen zijn tussen Stip+ en het vorige bestuur van N-VA-burgemeester Bert Maertens. Dat was ons uitgangspunt. We wilden een stabiele coalitie voor onze stad, die het ook langer dan zes jaar zou kunnen uithouden. Er zijn namelijk veel grote projecten op komst, waarbij steun vanuit Brussel soms nodig is."

Van Essche begrijpt ook niet waarom alles plots zo snel moest gaan. Kurt Grymonprez van Stip+ zou weliswaar het initiatiefrecht verliezen aan Bert Maertens, maar zijn partij bleef dankzij het cordon sanitaire wel incontournable. Tijdens de eerste gesprekken met CD&V zou Stip+ ook al naar een eventuele samenwerking met het Vlaams Belang verwezen hebben. "Waarschijnlijk om druk uit te oefenen. Het is heel jammer dat jonge mensen nu hun nationale carrière te grabbel gooien." Twee verkozenen van Stip+ zullen immers hun lidkaart bij Open VLD (moeten) inleveren.





Ten slotte benadrukt Van Essche dat de nationale partijleiding haar keuzes steunde. "Nu gaan we op een positieve manier oppositie voeren en werken aan het beste voor onze stad", klinkt het.