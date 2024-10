Cd&v en N-VA klikten zich na de verkiezingen aan elkaar vast en willen enkel samen in een coalitie stappen. "Er was een nieuw overleg gepland met N-VA en cd&v, maar dat ging niet door. Ik kreeg in de plaats een korte mail met de mededeling dat de standpunten te ver uit elkaar lagen." Prasse probeerde beide partijen nog te bereiken voor verder overleg, zonder resultaat. "Ik heb niemand meer kunnen bereiken", zei hij.