"Ik zat hier met knikkende knieën en was ook wat bang voor de resultaten nu er geen opkomstplicht meer is", was Annick Vermeulen nog voorzichtig in onze studio. Nu ook de voorkeursstemmen bekend zijn, is het redelijk duidelijk: Annick Vermeulen doet er zes jaar bij als burgemeester.

Dominantie

Het gemeentebestuur kleurde al volledig oranje, en daar lijkt de komende zes jaar geen verandering aan te komen. CD&V blijft ongenaakbaar in Zedelgem. N-VA is de "dichtste" achtervolger met 17,4%. Hun droom om mee te besturen lijken ze te mogen opbergen.

Behalve Emma Casteleyn (10.) vinden we alleen maar gezichten van Team Burgemeester in de top tien van voorkeursstemmen. Annick Vermeulen prijkt op kop met 3.320, de rest volgt op ruime afstand.