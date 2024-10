Trots op Oostende is niet te spreken over de nieuwe coalitie in Oostende. Meer nog, de partij geeft aan dat alle realisaties van het vorig stadsbestuur ermee op de helling worden gezet. Ze betreuren ook het feit dat er veel raakvlakken zijn tussen Vooruit Plus en hun partij, terwijl ze de tegenstellingen met N-VA “zeer uitgesproken” noemen. Inhoudelijk vrezen ze daarbij voor een grotere focus op repressie, een strenger sociaal beleid en beperktere investeringen in klimaatmaatregelen.

Ze laten weten vanuit de oppositiebanken te zullen waken over het welzijn van de Oostendenaar en de leefbaarheid van de stad. “Oostende verdient een mooie toekomst, niet een terugkeer naar het verleden”, aldus de fractie.