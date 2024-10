"Ik ben natuurlijk superblij met het resultaat, ook met mijn eigen score. We hebben geprobeerd om de grootste partij te blijven en dat is gelukt", reageert Defreyne. Met meer dan 1.600 voorkeursstemmen mag Defreyne als eerste proberen om een nieuwe coalitie te vormen. "Het was altijd mijn voorkeur om voort te besturen met Vooruit en N-VA, maar nu moeten we natuurlijk kijken wat lukt. Mathematisch is het alleszins mogelijk."