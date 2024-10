Meer dan 3.200 Ieperlingen kleurden zondag het bolletje van schepen Valentijn Despeghel. Hij is dé stemmenkampioen van de Kattenstad, maar hij en zijn partij Vooruit belanden straks op de oppositiebanken. Valentijn Despeghel, stemmenkampioen Ieper (Vooruit): “Het is de eerst keer in de geschiedenis dat een socialist stemmenkampioen is. Dat is fijn maar tegelijk een magere troost. Ik was één van de weinige schepenen die zijn job had opgegeven om fulltime aan politiek te doen.”