De burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open VLD) reageert verrast op de winst van Sander Loones. Team 8670 van Vanden Bussche haalt 34,3 procent. "Dit is een moeilijk moment."



Vanden Bussche kondigde eerder dit jaar aan dat hij afscheid nam van de politiek. Hij was bijna 30 jaar lang burgemeester van de kustgemeente, maar gaf zijn lijsttrekkersplaats af aan schepen Stéphanie Anseeuw. Het is uiteindelijk Sander Loones (N-VA) die zich als grote winnaar mag kronen. "Het heeft volgens mij ook te maken met de dalende resultaten van Open VLD nationaal. Hoe dan ook is dit een moeilijk moment. Al wens ik Sander wel heel veel succes met deze functie. Het is een rol met veel verantwoordelijkheid." Het resultaat kwam onverwacht voor de aftredende burgemeester. "Dit had ik niet zien aankomen. Stéphanie kreeg veel bijstand.