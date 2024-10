Groep 21 is de grootste en is dus aan zet om een coalitie te proberen vormen. Dat kan met Team burgemeester van Frederik Demeyere. Die partij verloor 7,2 procenpuntent ten opzichte van 2018 en behaalt zo 25,9 procent van de stemmen en 5 zetels. Demeyere zette wel een goede persoonlijke score neer met 1.023 voorkeurstemmen. Coalitiepartner Allen8830 deed het ook goed met 31 procent van de stemmen (+3,1 procentpunten). Zij halen zo 7 zetels en zijn dus ook een optie voor Groep 21 om aan een meerderheid te raken. Vlaams Belang kwam in Hooglede voor het eerst op en haalde met 8,2 procent één zetel.