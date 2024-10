Louis Vanderbeken werd in 2018 op zijn 22ste schepen van Deerlijk. Nu mag hij zijn gemeente besturen als stemmenkampioen. "Het is echt tot mijn groot ongeloof eigenlijk. Ik heb een hele zware campagne gevoerd en ik heb echt mijn best gedaan om stemmen te halen. Maar ik had nooit gedacht dat het zo zou lopen eigenlijk.

Claude Croes, die 21 jaar burgemeester was, haalde 1574 voorkeurstemmen. Louis was goed voor 1638 stemmen op zijn naam. "Claude heeft dat altijd goed gedaan, we zijn goede vrienden. Hij heeft mij altijd goede raad gegeven en mij altijd gesteund. Dat zal in de toekomst ook zo zijn", zegt Louis.