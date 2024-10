Respect wacht dus nog af of ze uitgenodigd worden door Dedecker die nu niet in zijn kaarten laat kijken. Maar met 37,7 procent van de stemmen gaat Respect wellicht niet met LDD onderhandelen om kruimels te rapen. ”De bal ligt bij hem in het kamp. Wij zijn uiteraard bereid om te spreken. Te spreken over inhoud. Ook voordien hebben we gezegd dat het hem niet gaat om de postjes, maar om de inhoud.”