'We vielen terug van 5089 kiezers in 2018 naar 2363 kiezers in 2024. Onderweg speelden we dus 2700 mensen kwijt. Daar zijn allerlei verklaringen voor te bedenken, maar als aanvoerder ben je de eindverantwoordelijke. Als je kan dansen bij succes, moet je ook groot zijn bij verlies."

Wemel zal zich in de toekomst wel nog blijven inzetten voor zijn partij en zich engageren voor de stad. "De Groene ideologie heeft het zwaar te verduren. Overal in Europa. Altijd zal ik blijven strijden voor een samenleving waar we zorgzaam omgaan met elkaar en met de omgeving", zegt hij daarover.