De kiezer in Dentergem had slechts keuze uit twee partijen: Eendracht of Focus8720. Met 53,5 procent van de stemmen en de meeste voorkeurstemmen mag Degroote net als de afgelopen 36 jaar weer de burgemeesterssjerp omgespen.

Aniek Van de Velde, zijn uitdager van Focus8720, kreeg 1.615 voorkeurstemmen achter haar naam. Ook haar partij ging erop vooruit met twee extra zetels (+5,7 procent). Met 77 procent van alle stemgerechtigden lag de opkomst in Dentergem vrij hoog.