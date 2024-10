Vooruit is opnieuw de grootste partij in Oostende. De partij van lijsttrekker John Crombez stijgt met meer dan 15% in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Trots op Oostende, de partij van huidig burgemeester Bart Tommelein haalt 19,3% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor Bart Tommelein om aan te blijven als burgemeester.

John Crombez wordt zo goed als zeker de nieuwe burgemeester aan de kust. Als zijn partij, Vooruit Plus, de coalitie vormt, dan wordt Crombez de nieuwe burgemeester van Oostende. Crombez is dé stemmenkampioen met maar liefst 9.075 voorkeursstemmen.