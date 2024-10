In Izegem is Stip+ de grote overwinnaar van de verkiezingen. De stadslijst van lijsttrekker Kurt Grymonprez sleept 10 zetels in de wacht. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2018. De N-VA van huidig burgemeester Bert Maertens haalt 8 zetels of 5 minder dan de vorige keer.