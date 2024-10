In zes gemeenten moet een man ruimen voor een vrouw als burgemeesters. Zo is Pauline Vanmarcke de nieuwe baas in Anzegem, en dus niet meer Gino Devogelaere. Kortrijk mag dan weer rekenen op Ruth Vandenberghe, die voor Vincent Van Quickenborne ook al aan zet was en veruit de populairste blijft in haar stad.

In Knokke-Heist was het na het overlijden van Leopold Lippens duidelijk tijd voor vernieuwing. En wat voor één: Cathy Coudyser mag er nu de plak zwaaien, in plaats van Jan Morbee. Ook al deelde zij vanop de tweede plaats het lijsttrekkersschap met Bert Debrabandere. Maar de inwoners zien haar duidelijk graag, dat toont het aantal voorkeursstemmen.

Ook Moorslede maakt plaats voor de eerste vrouwelijke burgemeester: Sherley Beernaert. In Zwevegem is het niet meer Marc Doutreluigne, wel Isabelle Degezelle. En ook Lo-Reninge heeft er met Lieve Castryck een vrouw als kapitein (daar waren wel geen verkiezingen).

De laatste vrouwelijke burgemeester in het rijtje zien we in Ieper. Daar stond Emmily Talpe aan het roer, maar het is Katrien Desomer die van op de lijstduwerspositie de stemmenkampioen is.