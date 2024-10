Christof Dejaegher is tevreden: "We zijn heel content dat de mensen het beleid in Poperinge hebben goedgekeurd."

De coalitiepartner van CD&V, Samen Vooruit is de tweede partij in Poperinge, met 6 zetels. Bewust haalde 4 zitjes. Vlaams Belang blijft steken op 1 zetel. In Poperinge ging 65,8 procent van de kiesgerechtigden stemmen.