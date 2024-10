De nederlaag van Gemeentebelangen kan gerust ‘historisch’ genoemd worden. De partij verliest maar liefst 42,7% in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Inzicht daarentegen triomfeert in Knokke-Heist. Het kartel met cd&V en N-VA haalt 12 zetels. Zij krijgen dus 14 dagen het initiatiefrecht om een coalitie te vormen. Lijsttrekker Bert De Brabandere en stemmenkampioen Cathy Coudyser praten vandaag met zowel JA!, de partij van ex-burgemeester Piet De Groote, als met Gemeentebelangen van huidig burgemeester Jan Morbee.

“We hebben altijd gezegd dat we de focus willen leggen op jonge gezinnen die in Knokke-Heist werken, maar er ook wonen en leven. Dat blijft ons uitgangspunt en wie daaraan wil meewerken is welkom, samen met ons sterk team”, vertelt Cathy Coudyser.