Michaël Vannieuwenhuyze heeft een bijzonder drukke maandagochtend achter de rug. Nadat hij de absolute meerderheid en de burgemeesterssjerp binnenhaalde, stromen de felicitaties binnen.

“Dat we de overwinning binnen hebben is een ding, maar zo’n overwinning, dat is echt wel ongelofelijk”, vertelt Vannieuwenhuyze.