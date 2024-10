Het was voor burgemeester Wilfried Vandaele helemaal niet nodig om een coalitie te vormen. Hij haalde met zijn partij Lijst Burgemeester een absolute meerderheid met 12 van de 23 zetels. Toch kiest de partij voor een samenwerking met Bewust Kiezen. Die partij haalde negen zetels.

Met de samenwerking betekent dat dat Bewust Kiezen één schepenzetel krijgt. "Er wacht ons een aantal belangrijke uitdagingen. Om die aan te pakken is het goed dat we over een ruime meerderheid beschikken", zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Peter Breemersch: “Wilfried Vandaele en ikzelf kennen elkaar al van kindsbeen af. We waren op de schoolbanken altijd concurrenten. We hebben nu een leeftijd bereikt dat die concurrentie niet meer hoeft."

Wie schepen wordt en hoe de bevoegdheden verdeeld worden, is nog niet bepaald.