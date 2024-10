Van een jonge burgemeester gesproken: Pauline Van Marcke is 25 jaar en mag in december de burgemeesterssjerp in Anzegem opnemen. Haar partij Samen Eén wint de verkiezingen met 13 van de 25 zetels. Van Marcke volgt als lijsttrekker haar vader wijlen Claude Van Marcke op, die ooit burgemeester was.