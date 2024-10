Dumarey werd met zijn partij Voor Oudenburg herverkozen als burgemeester. De partij behaalde net niet de helft van de stemmen. Voor Oudenburg heeft wel een absolute meerderheid. "Het is een historische dag voor Oudenburg. We zijn ongelooflijk dat mensen voor een positief beleid gekozen hebben."

Een goed jaar geleden zou Dumarey nog stoppen met politiek na een audit over mogelijke belangenvermenging. "Ik heb mijn lessen uit die zaak geleerd en ben de kiezers ongelooflijk dankbaar dat ze me bleven steunen. Mensen hebben me gemotiveerd om toch door te gaan."