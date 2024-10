Dirk Verwilst stapte na de fusie uit CD&V en startte een eigen partij op met Team Burgemeester. In zijn overwinningsspeech haalt hij dan ook enkele keren uit naar de tegenstand. "Ik ging nog liever in de oppositie met eerlijke mensen dan in de meerderheid met mensen die ik niet kan vertrouwen.". Ook over de campagnes van de tegenstand vond hij soms niet rechtvaardig: "Ik heb de beerput van Tielt over mij gekregen".

11 zetels voor Team Burgemeester en 10 voor CD&V. "Het is krap, maar finaal hebben de inwoners van Stad Tielt bekrachtigd dat ze een ander beleid willen", aldus Verwilst.

In voorkeurstemmen haalde Verwilst het ruim met maar liefst 3484 stemmen. Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) haalt wel nog de tweede plaats met 2645 stemmen.