De liberalen moesten in Brugge zondag 5,4 procent van de stemmen inboeten. Zo blijven er voor Voor Brugge drie zetels over in de gemeenteraad. CD&V en Vooruit deden het wel goed, en vormden maandag een nieuwe coalitie. Daarmee valt de huidige coalitiepartner VoorBrugge uit de boot. "De liberalen hebben nog maar drie zetels in de gemeenteraad. Ik kan het niet verantwoorden aan mijn achterban dat ik daar een iemand schepen van maak", zegt De fauw. Samen hebben Vooruit en CD&V een meerderheid van 31 zetels. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik een comfortabele meerderheid wou en met Vooruit hebben we dat. Een derde partij is eigenlijk niet nodig", zegt De fauw.