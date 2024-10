Jean-Marie Dedecker sluit in Middelkerke een samenwerking met Vlaams Belang niet uit. Dat zei hij zondagavond aan VRT. Dedecker haalde met zijn lijst 43,3 procent, en komt daarmee een zetel tekort voor de absolute meerderheid. Voor een coalitie kijkt hij naar alle partijen, al ligt de combinatie met N-VA gevoelig. "Ik zal werken met iedereen, maar N-VA heeft me veel pijn gedaan. Zeker omdat ik de partij in juni nog heb gered in West-Vlaanderen."

Dedecker wil wel niemand uitsluiten: "Ik praat met alle partijen. Ik weet dat er mensen bereid zijn om de zetel te geven." Dedecker denkt op z'n 72ste nog niet aan ophouden. "Ik ben 72 jaar, maar heb toch drie keer zoveel stemmen dan de persoon achter mij."