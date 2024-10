Raakpunten zijn er vooral met N-VA en Vooruit. Allicht kiest Vandenberghe tussen hen beiden. Want samengaan met Vooruit is comfortabel: 25 zetels op 41. Met N-VA is dat ook zo: 26 zetels. Wie van de twee?

Vandenberghe: "Dat zal de tijd uitwijzen. En de bestudering van de programma's en de gesprekken die nu volgen. Het ene programma ligt al wat dichter bij het onze dan het andere. We hebben er ook tijdens de campagne over gedebatteerd. Er zijn ook wel wat breekpunten sowieso. Wij hebben ook ons programma. Wij kijken bij wie we het meeste kans hebben, of op welke manier we het best ons programma kunnen realiseren.”