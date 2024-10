Cd&v scoorde in Deerlijk nochtans goed: de partij heeft opnieuw een absolute meerderheid, en kan weer zonder coalitiepartner gaan besturen. Toch is er ook ontgoocheling, want Claude Croes verliest z’n sjerp aan partijgenoot Louis Vanderbeken.

“Ik heb me 21 jaar gesmeten voor de gemeente en ik had er graag nog zes jaar bijgedaan, maar ondanks de grote winst voor mijn partij is dat voor mij niet meer mogelijk. Ik steek dat niet onder stoelen of banken dat dat voor mij ontgoochelend is. Ik zal er inderdaad voor kiezen om geen schepenambt op te nemen. Ik zal in de gemeenteraad zitten, uit respect voor mijn ploeg en voor mijn kiezers, maar ik zal niet functioneren als schepen”, zegt Croes.