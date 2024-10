Vlaams Belang is de tweede grootste en haalt met bijna 25% een vooruitgang van 10 procentpunten. Lijsttrekker Immanuel De Reuse haalt meer dan 3000 voorkeurstemmen en is trots: "We hebben het hier gedaan als ploeg, we zijn de enige partij die vooruit gaat." De Reuse wacht nu op het initiatiefrecht van CD&V en hoopt op een positieve uitkomst.