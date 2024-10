De christendemocraten konden 49,5 procent van de kiezers in Wevelgem overtuigen, nog iets meer dan in 2018. Dat vertaalt zich in 18 van de 31 zetels in de gemeenteraad. N-VA haalde er 6, Vlaams Belang 3, Vooruit 2 en Meer dan GROEN 2.

Jan Seynhaeve is met 3.800 stemmen een overduidelijke winnaar. In Wevelgem gingen 63% van de inwoners stemmen