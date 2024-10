Dat Hilde Crevits in Torhout een groot aandeel heeft in de christendemocratische dominantie, staat buiten kijf. Maar het is vooral Kristof Audenaert die steun geniet van de Torhoutnaren.

De huidige burgemeester kan uitkijken naar een tweede ambt in Torhout, want hij haalde 3.866 voorkeursstemmen. Ook zijn partij deed het bijzonder goed, met 55,6% hebben zij in principe vrij baan in hun stad.

N-VA volgt op verre afstand en verliest ook bijna vier procentpunten. Vooruit is derde en verliest bijna anderhalf procentpunt. Het valt af te wachten of een van de twee partijen straks aanspraak maakt om mee te besturen.