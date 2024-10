"Lieven en ik wilden nooit een strijd voeren. We hebben elkaar vanmorgen zelfs gebeld omdat we bezorgd waren. De opkomstplicht was in geen enkel scenario te voorspellen. De jonge mensen hebben we niet gezien, en dat baart me zorgen. We moeten dieper in gesprek gaan met de mensen die niet gaan stemmen zijn.”, reageerde Brecht Warnez (CD&V)